Tüm dünyada hızla yayılan ve birçok insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu süreçte Bakanlıklar tarafından birçok önlem alındı. Aynı zamanda aşı ve ilaç bulmak adına bilim insanlarının çalışmaları sürüyor. Bu akşam Bilim kurulu ile yapılan video konferansı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?

Corona virüsü önlemleri hakkında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." dedi. Türkiye'de ruhsatlı ilacın salgına faydalı olduğuna dair çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Türkiye'de ruhsatlı ilacın Covid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz." dedi.