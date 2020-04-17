23 Nisan ile 26 Nisan arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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ile 26 Nisan arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Dr. açıkladı!

23 Nisan ile 26 Nisan arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı öncesi Dr. açıklama yaptı. Peki, sokağa çıkma yasakları devam edecek mi? 'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu tekrar gündeme gelebilir. 'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.

  1. 17.04.2020
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