23 Nisan ile 26 Nisan arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı öncesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki, sokağa çıkma yasakları devam edecek mi? 23 nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
"HAFTAYA TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "23 Nisan henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu tekrar gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.
- 17.04.2020
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