Sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "23 Nisan henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu tekrar gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.