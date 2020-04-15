Sokağa çıkma yasağı'nda hangi eczaneler açık olacak? Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı! İstanbul Eczacılar Odası'ndan açıklama geldi!
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiriliyor. Salgına önlem olarak 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak öncesi İstanbul Eczacılar Odası'ndan açıklama geldi. Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkartılacak...
İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemin alındığı, bu önlemlerden birinin de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı olduğu hatırlatıldı.
NÖBETÇİ ECZANE SAYISI 3 KATINA ÇIKACAK
"Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan 2020 Cumartesi gününe ait meslektaşlarımızdan bize ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür.
Bu sebeple, sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞACAK NÖBETÇİ ECZANELER
İstanbul Eczacı Odası, hafta sonu hizmet verecek eczanelerin listesini de internet sitesinde yayınladı.
Adalar / Burgazada BURGAZADA ECZANESİ
Adalar / Burgazada BÜLENT ECZANESİ
Adalar / Büyükada BÜYÜKADA ECZANESİ
Adalar / Büyükada MERKEZ ECZANESİ
Adalar / Heybeliada HAYAT ECZANESİ
Adalar / Heybeliada HEYBELİADA ECZANESİ
Adalar / Kınalıada DENİZ ECZANESİ
Alemdağ / Taşdelen AYDINLAR ECZANESİ
Alemdağ / Taşdelen BAĞ ECZANESİ
Alemdağ / Taşdelen VİTAMİN ECZANESİ
Alibeyköy KIRMIZI ECZANESİ
Alibeyköy YEDİTEPE ECZANESİ
Alibeyköy YENİ DERMAN ECZANESİ
Altınşehir / Tahtakale / Bayramtepe / Şahintepe AYŞEGÜL ECZANESİ
Altınşehir / Tahtakale / Bayramtepe / Şahintepe GALEN ECZANESİ
Altınşehir / Tahtakale / Bayramtepe / Şahintepe LEYLA ECZANESİ
Arnavutköy / Hadımköy DUYGU ECZANESİ
Arnavutköy / Hadımköy ECZANE VEFA
Arnavutköy / Hadımköy ŞİRİN ECZANESİ
Arnavutköy / Merkez ASLI ARNAVUTKÖY ECZANESİ
Arnavutköy / Merkez BOLLUCA ECZANESİ
Arnavutköy / Merkez DOĞANAY ECZANESİ
Arnavutköy / Merkez ECZANE AVLU 34
Arnavutköy / Merkez ÖZDEMİR ECZANESİ
Arnavutköy / Merkez TOKİ ECZANESİ
Ataşehir AYDEMİR ECZANESİ
Ataşehir BENGİSU ECZANESİ
Ataşehir EFSUN ECZANESİ
Ataşehir GÜL ECZANESİ
Ataşehir İKBAL ECZANESİ
Ataşehir METRO BOSTANCI ECZANESİ
Ataşehir ÖMÜR ECZANESİ
Ataşehir TONBA ECZANESİ
Ataşehir YILMAZ ECZANESİ
Atışalanı / Yüzyıl ATIŞALANI MEYDAN ECZANESİ
Atışalanı / Yüzyıl BAKAR ECZANESİ
Atışalanı / Yüzyıl YENİ ŞİFA ECZANESİ
Avcılar / Firuzköy CİHANGİR ECZANESİ
Avcılar / Firuzköy ŞİFA ECZANESİ
Avcılar / Firuzköy TEMMUZ ECZANESİ
Avcılar / Firuzköy YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ
Avcılar / Firuzköy YURDAKUL ECZANESİ
Avcılar / Firuzköy ZEYREK ECZANESİ
Ayazağa HERMES ECZANESİ
Ayazağa MASLAK CAN ECZANESİ
Ayazağa MURAT ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey ABDULLAH ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey AYSUN ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey BARIŞ ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey ÇAĞLA ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey ÇETİN ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey DEMET ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey DEMİRKÖK ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey ERZURUM ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey KADİR TAŞ ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey MAHMUTBEY CADDE ECZANESİ
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey MAY ECZANESİ
18 Nisan 2020 Cumartesi Günü 09:00-18:00 Saatleri Arasında Açık Olacak Eczaneler
Bağcılar / Güneşli / Mahmutbey NEVFEL ECZANESİ
Bahçelievler ALP ECZANESİ
Bahçelievler BURAK ECZANESİ
Bahçelievler CANSIN ECZANESİ
Bahçelievler ÇAVUŞPAŞA ECZANESİ
Bahçelievler DİLEK ECZANESİ
Bahçelievler ELİF ECZANESİ
Bahçelievler İHSAN BURAK ECZANESİ
Bahçelievler SİBEL ECZANESİ
Bahçelievler VOLKAN ECZANESİ
Bahçelievler YENİ PLEVNE ECZANESİ
Bahçelievler YEŞİM ECZANESİ
Bahçeşehir / Esenkent ARMAĞAN ECZANESİ
Bahçeşehir / Esenkent DERMAN ECZANESİ
Bahçeşehir / Esenkent MAVİ ECZANESİ
Bakırköy BAKIRKÖY NUR ECZANESİ
Bakırköy İSTANBUL ECZANESİ
Bakırköy REFERANS ECZANESİ
Bakırköy SERPİL ECZANESİ
Bakırköy UÇKUNKAYA ECZANESİ
Bakırköy YONCA ECZANESİ
Başakşehir ATAKUL ECZANESİ
Başakşehir İLKNUR ECZANESİ
Başakşehir ÖZLEM ECZANESİ
Bayrampaşa AKSU ECZANESİ
Bayrampaşa FÜSUN ECZANESİ
Bayrampaşa VİTAMİN ECZANESİ
Beşiktaş / Gayrettepe / Dikilitaş / Balmumcu BENGİ ECZANESİ
Beşiktaş / Gayrettepe / Dikilitaş / Balmumcu İLGİ ECZANESİ
Beşiktaş / Gayrettepe / Dikilitaş / Balmumcu KARASU ECZANESİ (V)
Beşyüzevler / Küçükköy AVRUPA ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy BİRGÜL ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy DİLA ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy HÜRRİYET ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy MOLİNO ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy MOSTAR ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy SAYGIN ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy SİNEM ECZANESİ
Beşyüzevler / Küçükköy TANDOĞAN ECZANESİ
Beykoz ÇAVUŞBAŞI ŞİFA ECZANESİ
Beykoz ÇUKURÇAYIR ECZANESİ
Beykoz MERKEZ ECZANESİ
Beykoz ÖMÜR ECZANESİ
Beykoz TUBA GÜVEN ECZANESİ
Beykoz VİTAMİN HD ECZANESİ
Beylikdüzü / Gürpınar BİLGE ECZANESİ
Beylikdüzü / Gürpınar GAMZE ECZANESİ
Beylikdüzü / Merkez ASU ECZANESİ
Beylikdüzü / Merkez RANA ECZANESİ
Beylikdüzü / Merkez SEÇKİN ECZANESİ
Beylikdüzü / Merkez SEMERKAND LİNE ECZANESİ
Beylikdüzü / Merkez TAHA ECZANESİ
Beylikdüzü / Merkez UTKU ECZANESİ
Beyoğlu ENES ECZANESİ
Beyoğlu ITIR ECZANESİ
Beyoğlu SARNIÇ ECZANESİ
Bostancı KOZYATAĞI GÜL ECZANESİ
Bostancı KOZYATAĞI MARMARA ECZANESİ
Bostancı SUADİYE ECZANESİ
Büyükçekmece / Merkez SIHHAT ECZANESİ
Büyükçekmece / Merkez ŞENGÜL ECZANESİ
Büyükçekmece / Merkez YAĞMUR ECZANESİ
Büyükçekmece / Mimarsinan / Sinanoba / Güzelce BATI ECZANESİ
Büyükçekmece / Mimarsinan / Sinanoba / Güzelce HARİKA ECZANESİ
Büyükçekmece / Mimarsinan / Sinanoba / Güzelce ÖZTÜRK ECZANESİ
Büyükçekmece / Tepecik SELİN ECZANESİ
Büyükçekmece / Tepecik TEPECİK ECZANESİ
Büyükçekmece / Tepecik YASEMİN ECZANESİ
Cevizli (Kartal) FİLİZ ECZANESİ
Cevizli (Kartal) HANIMELİ ECZANESİ
Cevizli (Kartal) MAXİMUM ECZANESİ
Çağlayan / Kağıthane / Hürriyet Mahallesi / Okmeydanı GÖZDE ECZANESİ
Çağlayan / Kağıthane / Hürriyet Mahallesi / Okmeydanı MİLLET ECZANESİ
Çağlayan / Kağıthane / Hürriyet Mahallesi / Okmeydanı YENİ ECZANE
Çapa / Cerrahpaşa / Kocamustafapaşa / Şehremini / Aksaray / Yedikule / Topkapı BATUR ECZANESİ
Çapa / Cerrahpaşa / Kocamustafapaşa / Şehremini / Aksaray / Yedikule / Topkapı ÇAPA ŞİFA ECZANESİ
Çapa / Cerrahpaşa / Kocamustafapaşa / Şehremini / Aksaray / Yedikule / Topkapı GÖKSUN ECZANESİ
Çapa / Cerrahpaşa / Kocamustafapaşa / Şehremini / Aksaray / Yedikule / Topkapı SEÇKİN ECZANESİ
Çatalca / Merkez ÇATALCA ECZANESİ
Çatalca / Merkez DORUK MERT ECZANESİ
Çatalca / Merkez NURHAN ECZANESİ
Çekmeköy CAN ŞİFA ECZANESİ
Çekmeköy NEHİR ECZANESİ
Çekmeköy SEMRA ECZANESİ
Çeliktepe / Sanayi Mahallesi / Seyrantepe DERYA ECZANESİ
Çeliktepe / Sanayi Mahallesi / Seyrantepe GÖKÇE ECZANESİ
Çeliktepe / Sanayi Mahallesi / Seyrantepe YEŞİLCE SAĞLIK ECZANESİ
Çengelköy HÜLYA ECZANESİ
Çengelköy MERAL ECZANESİ
Çengelköy TALİMHANE ECZANESİ
Dolayoba / Kurtköy KURTKÖY TOPRAK ECZANESİ
Dolayoba / Kurtköy MEHTAP ECZANESİ
Dolayoba / Kurtköy ÖZKAN ECZANESİ
Eminönü ÇARŞI ECZANESİ
Eminönü SİRKECİ GAR ECZANESİ
Eminönü SULTANAHMET ECZANESİ
Esenkent / Gülsuyu / Başıbüyük EMRE ECZANESİ
Esenkent / Gülsuyu / Başıbüyük NUR ECZANESİ
Esenkent / Gülsuyu / Başıbüyük SIHHAT ECZANESİ
Esenler MELİS ECZANESİ
Esenler MERKEZ ŞİFA ECZANESİ
Esenler NİL ECZANESİ
Esenyurt AKYÜREK ECZANESİ
Esenyurt BULVAR ECZANESİ
Esenyurt DURMAZ ECZANESİ
Esenyurt EMEL ECZANESİ
Esenyurt EN MERKEZ ECZANESİ
Esenyurt HARMAN ECZANESİ
Esenyurt ÖZGÜR ECZANESİ
Esenyurt POYRAZ ECZANESİ
Esenyurt SEÇKİN ECZANESİ
Esenyurt SİMYA ECZANESİ
Esenyurt ZİYNET ŞULE ECZANESİ
Etiler / Levent / Akatlar ARZU KUTUR ECZANESİ
Etiler / Levent / Akatlar DİRİM ECZANESİ
Etiler / Levent / Akatlar PAMUK ECZANESİ
Eyüp EYÜP MERKEZ ECZANESİ
Eyüp ORGANİK ECZANESİ
Eyüp SAFA ECZANESİ
Fatih / Küçük Mustafa Paşa / Fener / Balat ÇOLAK ECZANESİ
Fatih / Küçük Mustafa Paşa / Fener / Balat DERMAN ECZANESİ
Fatih / Küçük Mustafa Paşa / Fener / Balat FATİH TİLLO ECZANESİ
Fatih / Küçük Mustafa Paşa / Fener / Balat NİHAL ECZANESİ
Fatih / Küçük Mustafa Paşa / Fener / Balat TAHA CAN ECZANESİ
Fatih / Küçük Mustafa Paşa / Fener / Balat YEŞİLDOĞA ECZANESİ
Florya İNAN ECZANESİ
Florya İPEK ECZANESİ
Florya NİMET ECZANESİ
Gaziosmanpaşa / Merkez AKDENİZ ECZANESİ
Gaziosmanpaşa / Merkez TÜLİN ECZANESİ
Göktürk Beldesi / Kemerburgaz ECZANE LARUS
Göktürk Beldesi / Kemerburgaz NARÇİÇEĞİ ECZANESİ
Göktürk Beldesi / Kemerburgaz ÖZGEN ECZANESİ
Gültepe BARAN ECZANESİ
Gültepe HAYAT ECZANESİ
Gültepe ZARA BARIŞ ECZANESİ
Güngören AKTAN ECZANESİ
Güngören AYDAN ECZANESİ
Güngören NADİREM ECZANESİ
Güngören ÖMER FATİH ECZANESİ
Güzelyalı / Esenyalı / İçmeler ANKA ECZANESİ
Güzelyalı / Esenyalı / İçmeler ÇINAR ECZANESİ
Güzelyalı / Esenyalı / İçmeler MUTLU ECZANESİ
Halkalı / İkitelli ADA ECZANESİ
Halkalı / İkitelli ECZANE CADDE 24
Halkalı / İkitelli ERTEM ECZANESİ
Halkalı / İkitelli GÜREL ECZANESİ
Halkalı / İkitelli MALL OF İSTANBUL ECZANESİ
Halkalı / İkitelli MÜGE ECZANESİ
Kadıköy / Çevre ECRİN ECZANESİ
Kadıköy / Çevre EMRE ECZANESİ
Kadıköy / Çevre GÜLÇE ECZANESİ
Kadıköy / Çevre HEKİMOĞLU ECZANESİ
Kadıköy / Çevre İDİL ECZANESİ
Kadıköy / Çevre KADİR ECZANESİ
Kadıköy / Çevre KIZILTOPRAK ECZANESİ
Kadıköy / Çevre OKSİJEN ECZANESİ
Kadıköy / Çevre PARK ECZANESİ
Kadıköy / Çevre SEPKİN ECZANESİ
Kadıköy / Çevre YENİ BURAK ECZANESİ
Kadıköy / Çevre YENİ NESİL ECZANESİ
Kadıköy / Merkez EKİM ECZANESİ
Kadıköy / Merkez ESİN ECZANESİ
Kadıköy / Merkez GÜNEŞ ECZANESİ
Kadıköy / Merkez MODA ZIRHLIOĞLU ECZANESİ
Kadıköy / Merkez SERRA ECZANESİ
Kadıköy / Merkez YENİ MODA ECZANESİ
Kanarya DEFNE ECZANESİ
Kanarya NURŞEN ECZANESİ
Kartal EREN ECZANESİ
Kartal GÜLNİHAL ECZANESİ
Kartal HORİZON ECZANESİ
Kasımpaşa / Hasköy / Halıcıoğlu GÜLERYÜZ ECZANESİ
Kasımpaşa / Hasköy / Halıcıoğlu KASIMPAŞA İREM ECZANESİ
Kasımpaşa / Hasköy / Halıcıoğlu OĞUZ ECZANESİ
Kasımpaşa / Hasköy / Halıcıoğlu ORKİDEM ECZANESİ
Kasımpaşa / Hasköy / Halıcıoğlu SEDEF ECZANESİ
Kasımpaşa / Hasköy / Halıcıoğlu SELİN ECZANESİ
Kayaşehir ELİF ASLAN ECZANESİ
Kayaşehir LİMON ECZANESİ
Kayaşehir MEGA ŞEHİR ECZANESİ
Kaynarca AYSUN ECZANESİ
Kaynarca KAYNARCA ECZANESİ
Kaynarca UYGUN ECZANESİ
Küçükçekmece MEST ECZANESİ
Küçükçekmece ŞULE ECZANESİ
Küçükçekmece YÜCE ECZANESİ
Küçükyalı BAŞAK ECZANESİ
Küçükyalı DİLEK ECZANESİ
Küçükyalı ÖZEN KÜÇÜKYALI ECZANESİ
Maltepe / Merkez KÜBRA ECZANESİ
Maltepe / Merkez SEREN ECZANESİ
Maltepe / Merkez ÜNİVERSİTE ECZANESİ
Mecidiyeköy / Kuştepe AKSOY ECZANESİ
Mecidiyeköy / Kuştepe EMİNELLER ECZANESİ
Mecidiyeköy / Kuştepe KUZEY ECZANESİ
Merter / Tozkoparan MODERN ECZANESİ
Merter / Tozkoparan TURAN ECZANESİ
Merter / Tozkoparan UHUD ECZANESİ
Ortaköy AREL ECZANESİ
Ortaköy ATALAY ECZANESİ
Ortaköy GÜNCE ECZANESİ
Ortaköy ORTAKÖY ECZANESİ
Ortaköy SÜTSEVER BEBEK ECZANESİ
Ortaköy ZUHAL ECZANESİ
Pendik ALTIN HAVAN ECZANESİ
Pendik ONUR ECZANESİ
Pendik SAĞLIK ECZANESİ
Sancaktepe / Samandıra ALACA ECZANESİ
Sancaktepe / Samandıra BEYAZ ECZANESİ
Sancaktepe / Samandıra OSMANGAZİ ECZANESİ
Sarıgazi / Yenidoğan DEFNE ECZANESİ
Sarıgazi / Yenidoğan EMRECAN ECZANESİ
Sarıgazi / Yenidoğan FECİR ECZANESİ
Sarıgazi / Yenidoğan KARDELEN ECZANESİ
Sarıgazi / Yenidoğan ŞAFAK ECZANESİ
Sarıgazi / Yenidoğan VENÜS ECZANESİ
Sarıyer / Çevre GÜLTEN ECZANESİ
Sarıyer / Çevre İSTİNYE EZGİ ECZANESİ
Sarıyer / Çevre ÖZGE ECZANESİ
Sarıyer / Merkez ŞİFA SUYU ECZANESİ
Sarıyer / Merkez UĞUR ECZANESİ
Sarıyer / Merkez YENİ SARAY ECZANESİ
Sefaköy DİBA ECZANESİ
Sefaköy KUDRET ECZANESİ
Sefaköy ONUR ECZANESİ
Silivri / Merkez ERCİYES ECZANESİ
Silivri / Merkez İSTANBUL ECZANESİ
Silivri / Merkez VEFA ECZANESİ
Silivri / Selimpaşa DENİZ ERDEM ECZANESİ
Silivri / Selimpaşa SELİMPAŞA ECZANESİ
Silivri / Selimpaşa YAŞAM ECZANESİ
Soğanlık HÜMA ECZANESİ
Soğanlık KARTAL PLUS ECZANESİ
Soğanlık TURKUAZ ECZANESİ
Sultanbeyli BÜŞRA ECZANESİ
Sultanbeyli DENİZ HANIM ECZANESİ
Sultanbeyli IŞIK ECZANESİ
Sultanbeyli ONUR ECZANESİ
Sultanbeyli SİNAN ECZANESİ
Sultangazi / Gazi Mahallesi ALİÇELEBİ ECZANESİ
Sultangazi / Gazi Mahallesi BAHTİYAR ECZANESİ
Sultangazi / Gazi Mahallesi NİLGÜN ECZANESİ
Sultangazi / Sultançiftliği AİLE ECZANESİ
Sultangazi / Sultançiftliği ALPER TAŞKIN ECZANESİ
Sultangazi / Sultançiftliği ARİF ECZANESİ
Sultangazi / Sultançiftliği ÖMÜR ECZANESİ
Şile / Ağva ŞİFA ECZANESİ
Şile / Ağva YEŞİLÇAY ECZANESİ
Şile / Merkez GÖKKOYUN ECZANESİ
Şile / Merkez ŞİLE ECZANESİ
Şile / Merkez UFUK ECZANESİ
Şişli ADIVAR ECZANESİ
Şişli APAK ECZANESİ
Şişli CEYNA ECZANESİ
Şişli GÜLSEREN ECZANESİ
Şişli HARBİYE ECZANESİ
Şişli HÜLYA ECZANESİ
Şişli İZZETPAŞA ECZANESİ
Şişli RUMELİ 70 ECZANESİ
Tuzla / Merkez FUNDA ECZANESİ
Tuzla / Merkez HALK ECZANESİ
Tuzla / Merkez YAŞAM ECZANESİ
Tuzla / Şifa DİLA ECZANESİ
Tuzla / Şifa NUR EDA ECZANESİ
Tuzla / Şifa YENİ ŞİFA ECZANESİ
Ümraniye / Çevre BİZİM ECZANESİ
Ümraniye / Çevre DOĞANEVLER ECZANESİ
Ümraniye / Çevre GAZİOĞLU ECZANESİ
Ümraniye / Çevre TURKUAZ ECZANESİ
Ümraniye / Kazım Karabekir DAMLA ECZANESİ
Ümraniye / Kazım Karabekir NİSAN ECZANESİ
Ümraniye / Kazım Karabekir SELÇUKLU ECZANESİ
Ümraniye / Merkez GÜNEŞ ECZANESİ
Ümraniye / Merkez HAYAT ECZANESİ
Ümraniye / Merkez KAYCİ ECZANESİ
Üsküdar / Çevre ÇAMLICA MEYDAN ECZANESİ
Üsküdar / Çevre FULYA ECZANESİ
Üsküdar / Çevre KAMİL ECZANESİ
Üsküdar / Merkez ACIBADEM SELMA ECZANESİ
Üsküdar / Merkez ÇAMLICA ASLIHAN ECZANESİ
Üsküdar / Merkez KARABAY ECZANESİ
Üsküdar / Merkez KARADENİZ ECZANESİ
Üsküdar / Merkez YAĞMUR ECZANESİ
Üsküdar / Merkez ZEYNEP KAMİL ECZANESİ
Yakacık / Uğur Mumcu / Kurfalı ACAR ECZANESİ
Yakacık / Uğur Mumcu / Kurfalı AZRA ECZANESİ
Yakacık / Uğur Mumcu / Kurfalı BARIŞ ECZANESİ
Yakacık / Uğur Mumcu / Kurfalı IHLAMUR ECZANESİ
Yakacık / Uğur Mumcu / Kurfalı OKÇU ECZANESİ
Yeşilköy / Yeşilyurt GÜN ECZANESİ
Yeşilköy / Yeşilyurt NUR ECZANESİ
Yeşilköy / Yeşilyurt UFUK ECZANESİ
Zeytinburnu BİRBEN ECZANESİ
Zeytinburnu ECE ECZANESİ
Zeytinburnu FİDAN ECZANESİ
Zeytinburnu GÜLİSTAN ECZANESİ
Zeytinburnu ŞEYMA ECZANESİ
Zeytinburnu ZAFER ECZANESİ
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sokağa çıkma yasağı'nda hangi eczaneler açık olacak? Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı! İstanbul Eczacılar Odası'ndan açıklama geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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