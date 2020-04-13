Online corona virüsü testi ekranı! Online corona virüsü testi nasıl yapılır? Hangi sorular soruluyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Online testi ekranı! nasıl yapılır? Hangi sorular soruluyor?

Online corona virüsü testi ekranı! Online corona virüsü testi nasıl yapılır? Hangi sorular soruluyor?

Ülkemizde salgını etkisini göstermeye devam ederken konu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli bir hal alıyor. tarafından açılan online corona testi ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Corona virüsü Önlem Sayfası ile online corona testinin yapılabileceği bu hizmete göre; corona virüs belirtileri taşıdığını düşünenler akıllarındaki soru işaretlerini bu şekilde giderebilecekler. Peki, online corona virüs testi nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı online corona testi nasıl yapılır? Corona olduğumu nasıl anlarım?

Çin'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü ile savaşırken teşhis oldukça önemli bir hal alıyor. hazırladığı hizmetler ile teşhis koymayı kolaylaştırıyor. ALO 147 ve bu duruma oldukça yardımcı oluyor.

ONLİNE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Corona testine yönelik tüm işlemlere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı internet sitesinden ulaşabilir, merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı online corona virüs test ekranı ve diğer bilgiler…

SAĞLIK BAKANLIĞI ONLINE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı
2- Diyabet (şeker) hastalığı
3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
4- Kronik karaciğer hastalığı
5- Kronik böbrek hastalığı
6- Kronik kalp rahatsızlığı
7- Genetik rahatsızlık
8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum
9- Kan kanseri (hematolojik kanser)
10- Diğer kanser türleri (solid kanser)
11- Kemoterapi görüyorum
12- Bağışıklık sistemi bozukluğu
13- Kortizon tedavisi alıyorum
SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?


1- Evet 2- Hayır

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok
2- Yüksek (38.0 ile 38.5 arası)
3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)
4- Yeni başlayan
5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)
6- Yeni başlayan boğaz ağrısı
7- Yeni başlayan baş ağrısı
8- Yeni başlayan göğüs sıkışması
9- Yeni başlayan burun akıntısı
10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)
11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)
12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

  1. 13.04.2020
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