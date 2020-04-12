Paul McCartney'nin el yazısıyla yazdığı şarkı sözü 910 bin dolar! The Beatles...
Her nesilin severek dinlediği The Beatles grubundan Paul McCartney'nin yazdığı şarkı sözleri açık arttırmayla satışa çıkartıldı. Paul McCartney'nin el yazısıyla yazdığı "Hey Jude" şarkı sözleri açık arttırmada biçilen fiyatın on katına tam 910 bin dolara satıldı. The Beatles'ın kullandığı kick ve tahta parçası da satılan ürünler arasında dikkatleri çekti...
Dünyaca ünlü The Beatles grubundan Paul McCartney'nin kendi el yazısıyla yazdığı "Hey Jude" adlı şarkı sözleri açık arttırmaya konuldu. Açık arttırmada biçilen fiyatın tam on katına satıldı. Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilen açık arttırmada efsane müzik grubu The Beatles'dan McCartney'nin kendi el yazısıyla yazdığı parçanın şarkı sözlerinin yazıldığı kağıt 910 bin dolara alıcı buldu.
Julien's Auctions'ın müzik uzmanı Jason Watkins, "Bu herkesin bildiği ironik bir şarkı. Kağıtta bulunan notlar stüdyo kayıtlarında rehber olarak kullanıldı" dedi.
200 BİN DOLARA KİCK SATILDI
The Beatles'ın 1964 yılında kullandığı davul setinin The Beatles logolu 'kick'i de 200 bin dolara satıldı.
Açık arttırma büyük ilgi görürken, Julien's Auctions tarafından yapılan açık arttırmada The Beatles'la ilgili 250 farklı ürün satıldı. Açık arttırmada grubun birlikteliğinin farklı dönemlerinden her türlü ürün yeni sahiplerini buldu.
TAHTA PARÇASI 25 BİN DOLAR
The Beatles'ın ünlü olmadan önce İngiltere'nin Liverpool şehrinde kullandığı sahneden ufak bir tahta parçası 25 bin 600 dolara alıcı buldu.
AÇIK ARTTIRMAYA CORONA VİRÜSÜ ENGELİ
Açık arttırmanın Times Meydanı'ndaki Hard Rock Cafe'de gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Corona virüsü salgını sebebiyle internet üzerinden gerçekleştirildi.
- 12.04.2020
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Paul McCartney'nin el yazısıyla yazdığı şarkı sözü 910 bin dolar! The Beatles... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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