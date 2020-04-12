Galatasaray'a Elabdellaoui'den iyi haber! Görüşmelerden sonuç çıkmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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'a Elabdellaoui'den iyi haber! Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Galatasaray'a Elabdellaoui'den iyi haber! Görüşmelerden sonuç çıkmadı

'ın 'nun yerine düşündüğü 'lu 'nin kulübü ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadığı bildirildi.

Brezilyalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan 'ın sağ bek adaylarından biri olan konusunda flaş bir gelişme yaşandı...

Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, 'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı. Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.

28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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  1. 12.04.2020
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