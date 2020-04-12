Galatasaray'a Elabdellaoui'den iyi haber! Görüşmelerden sonuç çıkmadı
Galatasaray'ın Mariano'nun yerine düşündüğü Olympiakos'lu Omar Elabdellaoui'nin kulübü ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadığı bildirildi.
Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı...
Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, Olympiakos'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı. Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.
28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
- 12.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Elabdellaoui'den iyi haber! Görüşmelerden sonuç çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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