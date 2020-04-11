Whatsapp grupları yasaklanacak mı? Açıklandı...

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması Whatsapp için son dakika iddiası ortaya atıldı. Son zamanlarda özellikle yanlış bilgi yayılımı konusunda tehlikeli bir hal alan Whatsapp grupları hakkında kapatılacak iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Youtube canlı yayınında açıklama yapıldı.

WHATSAPP GRUPLARI KAPATILACAK MI?

WhatsApp gruplarının yalan haber yayılımı konusunda artık tehlikeli bir boyuta geleceği ve yasa ile kapatılabileceği sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube canlı yayınında Avukat Gökhan Ahi'yi konuk etti. Gökhan Ahi ile yaptığı yayında bu konuyu konuştu. Gökhan Ahi konuyla ilgili bu tasarı haberinin WhatsApp gruplarında dolaştığına işaret etti. Bu tasarının Meclis'e gelmediğine dikkat çekti.

GÖKHAN AHİ, WHATSAPP İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

WhatsApp'ta sahte pek çok haber dolaşıyor. Özellikle son dönemde sahte haber içeren pek çok haberin ses kaydı dolaşıyor. En az 3-4 farklı kaynaktan haberi teyit etmedikçe inanmamamız gerekiyor.WhatsApp bütün mesajları yüksek derecede şifreliyor. Dolayısı ile güvenlik açısından büyük sıkıntılar yok. İki kullanıcı arasında geçen konuşmayı veya grup konuşmaları şifrelese de eğer telefonunuz başkasının eline geçerse bu mesajların açık bir şekilde okunması mümkün hale geliyor. Programda Cüneyt Özdemir, konuyu Adalet Bakanlığı'na sorduklarını belirterek "Şu anlık böyle bir şey yok" dedi.

WHATSAPP GRUPLARI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

"WhatsApp grupları ile ilgili TBMM'de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM'de Pazartesi gününe kadar görüşeceğimiz yasa teklifi içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi, görüşülen yasa İnfaz Yasası'dır, itibar edilmemeli." ifadeleri kullanıldı.