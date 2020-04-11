Ekmek nasıl alınacak? İstanbul'da ekmek almak için ne yapmak gerekiyor? Açıklandı!
Corona virüsü salgını ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm dünyaya hızla yayıldı. Birçok kişinin ölümüne sebep olan salgın, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgınına önlem olarak dün akşam 11-12 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00'dan sonra başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte ekmek almak isteyen vatandaşlar fırınlara nasıl gideceğini merak ediyorlardı. "Ekmek nasıl alınacak? " sorusu sıkça aratılmaya başlandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle dün akşam 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Durum böyle olunca vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Özellikle "İstanbul'da ekmek nasıl alınacak?" sorusu sıklıkla soruluyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" dendi.
FIRINCILAR FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını söyleyerek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak." diyerek konuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" dendi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını söyledi. H. İbrahim Balcı, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları ile alakalı bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün mühim. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 14:50
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