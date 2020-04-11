Manisa Akhisar'da corona virüsü sebebiyle 5 apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında 5 apartman karantina altına alındı.

BELEDİYE'DEN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Malumunuz şuanda Türkiye'de birçok belde, sokak, hatta bazı ilçeler karantina altında. Bugün de Akhisar ile ilgili bazı karantina haberleri çıktı. Ben öncelikle şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Malumunuz Akhisar'da şuanda pozitif tanısı konmuş 10'un üzerinde Covid-19 hastamız var. Bugün hıfzıssıhha toplantısında Covid-19 tanısı konmuş bazı vatandaşlarımızın yaşadığı apartmanlara karantina uygulanması kararı alınmıştır. Herhangi bir sokağa ya da mahalleye karantina uygulaması yoktur. Ancak apartman bazında karantina uygulamaları yapılacaktır. Bu durumda paniklemenize sebep olacak hiçbir durum yok. Biz yine her zamanki önlemlerimizi alacağız. Dışarıya en az sayıda çıkacağız. Mecbur kaldığımız zaman güvenli mesafemize dikkat edeceğiz ve mümkün olduğunca maske takacağız. Biz belediye olarak 10 binin üzerinde maske dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Tabii ki herkese yetişemeyebiliriz ama Akhisar Belediyesi elinden geldiğince tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Bu konuda sizlerle beraber dayanışma içinde hep beraber biz bu sorunu çözeceğiz. Lütfen sizlerden de ricam kendinize dikkat edin, ne kadar az sokağa çıkarsak o kadar iyi. Sokağa çıktığımız zaman da insanlarla olan mesafemize dikkat edelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.