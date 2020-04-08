Son dakika gelişmesi: İçişleri Bakanlığı corona virüsü sebebiyle 156 yerleşim yerinin karantinaya alındığını açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Genel 156 yerleşim yeri karantina altına alındı!

Son dakika gelişmesi: sebebiyle 156 yerleşim yerinin karantinaya alındığını açıkladı!

Son dakika gelişmesi: İçişleri Bakanlığı corona virüsü sebebiyle 156 yerleşim yerinin karantinaya alındığını açıkladı!

etkisini göstermeye devam ediyor. salgını için alınan tedbirler kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde 156 yerleşim yerinde işlemleri uygulanmaya başlandı. Mülki İdare Amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması sürüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak 'ndan altına alınan yerleşim yerleri hakkında açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı 156 yerleşim yerinin karantinaya alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

  1. 08.04.2020
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