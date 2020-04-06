Son dakika haber: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel destek kredisi veriyor! Ziraat Bankası corona virüsü sürecinde 10 bin TL destek kredisi vereceğini açıkladı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Son dakika haber: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel destek kredisi veriyor! Ziraat Bankası corona virüsü sürecinde 10 bin TL destek kredisi vereceğini açıkladı

Son dakika haber: , ve temel destek kredisi veriyor! Ziraat Bankası sürecinde 10 bin TL destek kredisi vereceğini açıkladı

Son dakika haber: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel destek kredisi veriyor! Ziraat Bankası corona virüsü sürecinde 10 bin TL destek kredisi vereceğini açıkladı

, ve sürecinde vatandaşın maddi sıkıntılarını giderebilmesi adına 6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli Kredisi başvurularını alınmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın öncülüğünde, Aylı geliri 5 bin lira ve altında olan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 10 bin TL verilecek. Temel İhtiyaç Kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, '10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtı arıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan etkisini ülkemizde de göstermeye devam ediyor. Bu süreçte maddi sıkıntı yaşayanlar için kamu bankaları (, ve ) kredisi vereceğini açıkladı. Temel ihtiyaç kredisi 10 bin TL olacak. 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Başvuru yapacaklar için detaylı bilgi haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL kredi başvuru süreci devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığı ile dar gelirli ve istenen şartları karşılayan vatandaşlara 6 ay ödemesiz, ertelemeli ve 36 ay vadesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi sağlanıyor.

10 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan vatandaşlar, asgari ücretli vatandaşlar, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanabilecek.

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ OLACAK?

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

  1. 06.04.2020
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