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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Genel Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletlerin'de corona virüs sebebiyle bugün 1105 kişi öldü!

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletlerin'de corona virüs sebebiyle bugün 1105 kişi öldü!

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletlerin'de corona virüs sebebiyle bugün 1105 kişi öldü!

, dünya genelinde 50 bin kişiden fazla can aldı. Özellikle Avrupa'da , ve İngiltere'de ölüm ve vaka sayısı oldukça fazla. 'nde de corona virüsü çok sayıda kişinin ölümüne sebep oldu. Sadece bugün ABD'de 1105 kişi hayatını kaybetti. ABD'de ölüm sayısı 7 bin 163'e yükseldi.

'nde yeni tip (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 günde tam 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi. Dünyada, corona virüsü (Covid-19) salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada Amerika bulunuyor. ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. konuyla alakalı detaylı veriler paylaştı. Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE CORONA VİRÜSÜ DURDURULAMIYOR

Dünyada ABD'yi 124 bin 736 vakayla ve 119 bin 827 vakayla takip ederken, ABD genelinde ülkede salgının en etkili olduğu bölgeler arasında ve komşusu bulunuyor. New York eyaletinde vaka sayıları büyük bir hızla artıyor. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan New York'da dün 92 bin 743 olan vaka sayısı açıklanmıştı. Bugün 10 bin 426 artışla bugün 103 bin 169'a çıktı. Corona virüsü vakalarında New York'u 29 bin 895 vakayla New Jersey, 12 bin 744 vakayla Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 2 bin 935 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 646 kayıp ile New Jersey ve 479 kayıp ile Michigan izliyor.

  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 18:29
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