Canevim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ömer ile ilgili şok gelişme!
ATV’nin yeni dizisi Canevim kısa sürede oldukça sevildi. Konusu ve oyuncularıyla ilgi gören Canevim dizisi Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Canevim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve oldukça heyecan yarattı. Ömer’den hamile olduğunu söyleyen bir kız Ceylan’ı kalbinden vuruyor? Peki bu gerçek mi yoksa Taylan’ın bir oyunu mu?
Canevim 4. yeni bölümde mutlu olmaya hayal eden Ceylan ile Ömer'in önüne büyük bir engel çıkıyor. Yarın akşam ekrana gelecek olan Canevim'de Ömer Ceylan'a evlenme teklifi ediyor. Canevim dizisinde ikilinin mutlu olduğunu gören Taylan'ın sinirleri bozuluyor ve yeni tuzaklar kurmak için çabalara başlıyor. Peki başarılı olabilecek mi?
CANEVİM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Karnımda Ömer'in bebeğini taşıyorum!"
Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.
CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan'ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder. Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet'e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar. Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan'ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne'nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan'ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.
- 23.06.2019
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Yorum
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Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Canevim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ömer ile ilgili şok gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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