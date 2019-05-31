İstanbullu Gelin 87. bölümü ile bu akşam final yapıyor!
31 Mayıs 2019, Cuma
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87. bölümü ile bu akşam final yapıyor!

İstanbullu Gelin 87. bölümü ile bu akşam final yapıyor!

Star TV’nin sevilen ve uzun zamandır izlenen dizisi bu akşam son kez ekranlara gelecek. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Yayınlanan fragman heyecanlandırırken izleyiciler İstanbullu Gelin yeni bölümü için araştırmalar yapıyor. Esma’nın ölümünden sonra konakta neler yaşanacak?

bu akşam izleyicilere veda edecek. İstanbullu Gelin 87.bölümde bu akşam Esma'nın cenazesi kalkacak. bölümünde yaşanacaklar ve fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.?

İSTANBULLU GELİN FİNAL FRAGMANI


Esma'nın ölümü sonrası Boran'lar toparlanacak mı?

Esma, Garip'siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için Esma Sultan'ı uğurlamak kolay olmayacaktır. Esma için ise bu bir veda değil bir kavuşmadır. Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında bir çok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma'nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem'in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.

  1. 31.05.2019
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