Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölümde Hızır’ın yeni planı şaşırtacak!
Bu akşam ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) için geri sayım başladı. Heyecanlı sahneleriyle hafızalara kazınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta da önemli gelişmeler yaşanacak. Alparslan’ın ölümüyle yıkılan Hızır intikam almak için nasıl bir plan yapacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde yaşanacaklar…
Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen ve bir sonraki bölümü merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Hızır düşmanlarından Alparslan için hesap sormayı planlarken Zeki de Hızır'ı öldürmek için planlar yapmaktadır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Alparslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü!"
Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.
- 12.03.2019
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