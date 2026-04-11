Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel: Her şeyin bilincindeyiz

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 17:32 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 17:34
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

