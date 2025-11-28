Volkan Demirel'den Emre Mor ve Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Demirel, "Bizim için kötü bir gündü. Hem istediğimizi yapamadık hem de çalıştığımız, bildiğimiz yerden gol yedik. En çok buna üzülüyorum." dedi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 23:40
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Gençlerbirliği mücadelen 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Kötü oyunu fiziksel yorgunluğa bağlayabileceğini belirten Demirel, "Buraya gelirken bu şekilde biteceğini düşünmemiştim. 3 hafta oldu geleli, bugüne nazaran önceki oyunlar daha iyiydi. Bugün hem istediğimizi yapamadık hem de basit bir gol yedik. Antrenmanda bunun üzerine çalışmıştık. Bildiğimiz yerden gol yediğimiz için üzgünüm. 3-4 haftadır takımı fiziksel olarak yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bugün düşüşü gördüm. 60-65'ten sonra bunu gördük. Önümüzde kupa maçı ve Karagümrük maçı var. Hedeflediğim puanlara inşallah ulaşırım. Ondan sonra ikinci yarı yapılacak hamlelerle toparlamaya çalışacağız" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİN CEVABINI ALAMADIK"

Basın mensuplarından gelen sorular üzerine biraz daha detaylı açıklama yapan Demirel, "Önceki 3 maçta 39 şut atmışız bugün de attıklarımız ortada, şut da denilemez. Bugün gerçekten beklediğim oyun da, mücadele de olmadı. O yüzden bizim adımıza kötü bir gündü. Sebebi; futbolcuların yorgunluğu da olabilir, bizim iyi anlatamamış olmamız da olabilir. Üzerime alayım sorumluluğu. Her anlamda tepki verebilen takım değildik. Bunu da oyunculara içerde söyledim. İnşallah önümüzdeki maçta aynı şeyi tekrarlamayacaklarını düşünüyorum. Hiçbir şeyin cevabını alamadık. İlk 3 maçta en azından mücadele vardı. Bugün futbol ve mücadele adına söylenecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"KENDİNE GÜVENEN TAKIMA KARŞI OYNAMAK ZORDUR"

Kocaelispor'u da değerlendiren Volkan Demirel, "Kendine güvenen takıma karşı mücadele etmek zordur. Biz nasıl analiz etmişsek onlar da bizi analiz etmiş. Geçişlerimize izin vermediler. Yine de kullanmamız gereken toplarda doğru tercihleri bulamadık. İkili mücadeleleri çok kaybettik. Çok sebebi var bugünkü yenilginin. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Biz üzgünüz, onlar sevinecek. Bugünden çıkarmamız gereken çok ders var" dedi.

"DOĞALLIĞI BOZAN CEZALANDIRILSIN"

Hakemler ve bahis konusundaki soruya ise Demirel, "Futbolun çok güzel ve doğal olduğunu, bu doğallığı bozan herkesin ceza almasını istiyorum" yanıtını verdi.

"EMRE MOR İLE BEN DE GÖRÜŞÜYORUM,&NBSP;CENK TOSUN OLMAZ"

Transfer konusunda adı geçen oyuncular konusunda ise Demirel, "Emre Mor ile ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum, sakatlık geçirdi ve bel ameliyatı geçirdi. Birçok oyuncular ilgili düşüncemiz var ama netleşmedi. 2 yabancı ve 2-3 Türk oyuncu kafamızda var" sözlerini kaydetti.

