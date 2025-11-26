Mehmet Kaya yeniden aday! Gençlerbirliği’ne 400 milyon lira sözü...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetimle birlikte seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni yönetim kurulunda yer alacak isimlerle bir araya gelen Kaya'nın bu taahhüdü, toplantı sırasında yazılı olarak da kayıt altına alındı.

Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Kasım Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak.