Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Mehmet Kaya yeniden aday! Gençlerbirliği’ne 400 milyon lira sözü...

Mehmet Kaya yeniden aday! Gençlerbirliği’ne 400 milyon lira sözü...

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, yeniden aday olduğunu açıklarken, seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon liralık kasa kolaylığı sağlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:10
Mehmet Kaya yeniden aday! Gençlerbirliği’ne 400 milyon lira sözü...

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetimle birlikte seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni yönetim kurulunda yer alacak isimlerle bir araya gelen Kaya'nın bu taahhüdü, toplantı sırasında yazılı olarak da kayıt altına alındı.

Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Kasım Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

