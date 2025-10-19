Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası yönetim kuruluna teşekkür etti. Eroğlu şöyle konuştu: "Başta Başkan Osman Sungur'a, yönetim kuruluna ve camiaya bu galibiyeti armağan ediyorum. 5 maçta sıfır çeken her takım hocayla yollarını ayırır. Bana ve ekibime güvendiler, yola devam ettiler. Yönetime teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bu atmosferde kazanmak değerli. Oynadığımız şablonda, topa sahip olduğumuz bölümü artırmalıydık."