Gençler’de hedef 2’de 2

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Eyüpspor'u yenerek alan Gençlerbirliği, bugün deplasmanda kozlarını paylaşacağı Kayserispor karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızısiyahlılarda cezalı oyuncu bulunmazken tedavisi devam eden Ensar Kemaloğlu, kamp kadrosunda yer almadı.
