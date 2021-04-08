Gençlerbirliği'nden Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!

Başkent temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Uzatmadan son diyeceğimizi baştan söyleyelim; yükselen grafiğimizi BB Erzurumspor karşısında da devam ettirmek istiyorduk ancak buna maçın hakemi Suat Arslanboğa izin vermedi.

Rakibimizin mücadelesine saygıyla, Erzurumspor takımını, sergiledikleri mücadele ve güzel futbol oynama istekleri nedeniyle peşinen kutluyoruz.

Ligimizde hakemler, ne yazık ki sonucuna etki ettikleri maçların ardından konuşulmaya devam ediliyor. En tehlikelisi de sezonun sonu yaklaşırken bu durumun hakemler ve futbolun üst kurumları tarafından kanıksanmış olması.

Erzurumspor maçımızda sahada tüm futbolculardan rol çalmak isteyen bir hakem vardı ve iki takımın güzel mücadelesi onun sahnede olma isteğinin gölgesinde kaldı. Evet Suat Arslanboğa sahnedeydi, "tecrübeli" sıfatı kullanılan bu hakemin hataları da kamera görüntülerindeydi.

Sadece kendisi izlensin, kendisi konuşulsun isteyen Suat Arslanboğa, VAR'ı yok saydı. Arslanboğa sahnedeydi; futbolcumuz Sefa Yılmaz'ın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda oyunu VAR'dan kaçırırcasına başlattı ve bir skandala imza attı. Arslanboğa yine sahnedeydi; taç atışlarında 5 santimetrenin hesabını yapan, futbolcuları defalarca uyaran Suat Arslanboğa, maçın kaderini yaklaşık 25 metrelik bir ihlale göz yumarak belirledi.

Suat Arslanboğa, korner bayrağının dibinde yardımcı hakemiyle birlikte verdiği ofsaytı rakip kalecinin kendi yarı sahasının ortasından kullanmasına izin verdi. Ve bir skandala daha imza attı. Ne de olsa kameralar sadece Arslanboğa'yı gösteriyordu, o sahnede, futbol ise onun gölgesindeydi.

Maçın skorunu da bu pozisyonun ardından sonuçlanan golle Suat Arslanboğa tayin etti. Rakibimizin hakemler konusunda çok şikayeti oldu. Elbet canları yandı ki ses çıkardılar.

Bir takıma yapılan hataları Gençlerbirliği üzerinden temize çekmek, telafi arayışına girmek Gençlerbirliği'nden çok ülke futboluna zarar verir. Adalet duygusunu, inancını kaybedersek, birbirimize güvenmekten vazgeçersek hep birlikte kaybederiz. Bu açıklamamız, sonraki maçlarımızda avantaj arayışı değil, adalet için bir çağrıdır.

Bize yapılanların sonraki maçlarda telafi edilmesini değil, sadece eşit ve adil yönetim istiyoruz. Orta hakem, orta oyuncu değildir çünkü hakemin işi sahnede oynamak ya da sahada top dağıtmak değil; iki tarafa eşit uzaklıkta, kurallara göre oyunda adalet dağıtmaktır."