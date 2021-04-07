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Son dakika spor haberi: - maçına Nordfeldt'in penaltı kurtarışları damga vurdu

Son dakika haberi: 'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Maça ev sahibi ekibin kalecisi Nordfeldt'in penaltı kurtarışları damga vurdu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 17:06
Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçına Nordfeldt'in penaltı kurtarışları damga vurdu

'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken BB Erzurumspor penaltı kazandı.

Topun başına geçen kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topu ağlarla buluşturdu fakat bu pozisyondan sonra VAR'a gitti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Hakem Arslanboğa, Cenk Ahmet'in ceza sahasına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı.

NORDFELDT YİNE KURTARDI

Topun başına geçen BB Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Aatif, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'i yine geçemedi.

Hakem 3. kez penaltıyı tekrar ettirme kararı almıştı, VAR uyarısı sonrası kararı iptal etti.

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