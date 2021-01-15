Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük | CANLI

Gençlerbirliği - Karagümrük | CANLI

'in 19. haftasında heyecan başlıyor. Açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takımda da hedef galibiyet. Gençlerbirliği geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyeti unutturmak istiyor. Konuk ekip ise sahadan 3 puanla ayrılarak ilk deplasman galibiyetini almanın peşinde. Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 18:58
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük | CANLI

'in 19. haftasında heyecan başlıyor. Açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takımda da hedef galibiyet.

Gençlerbirliği geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyeti unutturmak istiyor. Konuk ekip ise sahadan 3 puanla ayrılarak ilk deplasman galibiyetini almanın peşinde.

Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfelt, , , , , , , Furman, Sefa, Candeias, Sio.

Karagümrük: , , Fatih, Campi, , Biglia, , Ndiaye, , Borini, Mevlüt.

SON DAKİKA