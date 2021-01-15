Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan başlıyor. Açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takımda da hedef galibiyet.
Gençlerbirliği geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyeti unutturmak istiyor. Konuk ekip ise sahadan 3 puanla ayrılarak ilk deplasman galibiyetini almanın peşinde.
Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden takip edebilirsiniz...
Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Sefa, Candeias, Sio.
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt.