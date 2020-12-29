Yok böyle düello!

Başkentteki G.Birliği-Kayserispor maçında, futbol resitali yaşandı. Kayseri, 31'de Kanga'yla öne geçti. 39'da Candeias, eşitledi. 44'te Emre'nin vuruşu kaleciden döndü. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından şutunda top önce üst direğe sonra da çizgiye çarpıp geri döndü ve ilk yarı 1-1 bitti.

KVRZIC ÇILDIRDI!

İkinci yarı ise tarihe geçecek cinstendi. 55'te Kayseri Arda'nın ters vuruşuyla tekrar öne geçti: 1-2. 60'ta Kanga, 62 ve 65'te Sio'nun golleri VAR'dan iptal oldu. 70'te Berat eşitledi: 2-2. 84'te Sefa VAR'a takıldı. 89'da Mustafa, Kvrzic'ten kaptı ortaladı, Oğuzhan kendi ağlarına gönderdi. G.Birliği 2 maç sonra kazandı.

6 PUANLIK MAÇTI MAÇTI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İki kere geriye düşüp sonrasında da 3-2 kazanmak bizim adımıza sevindirici. 6 puanlık bir maçı kazandık" ifadelerini kullandı.