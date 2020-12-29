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Yok böyle düello!

4 golün iptal olduğu, 1 topun çizgiyi geçmediği, 2 golün kendi kalesine atıldığı maçta, başkent ekibi 89’da güldü.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Yok böyle düello!

Başkentteki G.Birliği-Kayserispor maçında, futbol resitali yaşandı. , 31'de Kanga'yla öne geçti. 39'da Candeias, eşitledi. 44'te Emre'nin vuruşu kaleciden döndü. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından şutunda top önce üst direğe sonra da çizgiye çarpıp geri döndü ve ilk yarı 1-1 bitti.

KVRZIC ÇILDIRDI!
İkinci yarı ise tarihe geçecek cinstendi. 55'te Kayseri Arda'nın ters vuruşuyla tekrar öne geçti: 1-2. 60'ta Kanga, 62 ve 65'te Sio'nun golleri VAR'dan iptal oldu. 70'te Berat eşitledi: 2-2. 84'te Sefa VAR'a takıldı. 89'da Mustafa, Kvrzic'ten kaptı ortaladı, Oğuzhan kendi ağlarına gönderdi. G.Birliği 2 maç sonra kazandı.

6 PUANLIK MAÇTI MAÇTI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İki kere geriye düşüp sonrasında da 3-2 kazanmak bizim adımıza sevindirici. 6 puanlık bir maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

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