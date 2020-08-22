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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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’ne İsveçli sağ bek

Gençlerbirliği’ne İsveçli sağ bek

, İsveçli sağ bek 'la 2 yıllık imza attı.

G.Birliği, İsveçli sağ bek 'la 2 yıllık imza attı. 3 sezondur görev aldığı Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrılan, 3 kez milli olan 28 yaşındaki sağ bek, daha önce 'te Kalmar ve 'da Alkmaar formaları da giydi. Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 27 maça çıkan Johansson, 2 asist katkısı yaptı.
  1. 22.8.2020
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