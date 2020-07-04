Gençler’de alarm
Üst üste 2 yenilgiyle tehlikeli bölgeye yaklaşan Gençlerbirliği, Malatya deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Başkent ekibinde cezalı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakat olan Nadir Çiftçi, Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, oynayamayacak.
Üst üste 2 yenilgiyle tehlikeli bölgeye yaklaşan Gençlerbirliği, Malatya deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Başkent ekibinde cezalı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakat olan Nadir Çiftçi, Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, oynayamayacak.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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