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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Gençler’de alarm

Gençler’de alarm

Üst üste 2 yenilgiyle yaklaşan , deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Başkent ekibinde cezalı 'ın yanı sıra sakat olan , Diallo ve , oynayamayacak.

Üst üste 2 yenilgiyle yaklaşan , deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Başkent ekibinde cezalı 'ın yanı sıra sakat olan , Diallo ve , oynayamayacak.

  1. 4.7.2020
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