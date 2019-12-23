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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Stancu gollerine devam ediyor

Stancu gollerine devam ediyor

ekiplerinden 'nin Rumen golcüsü , son 6 haftada da rakip fileleri havalandırdı. Ligde bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 haftada 15 maça çıkan Stancu, 11 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren 32 yaşındaki futbolcu, son 6 lig maçında fileleri 8 kez sarstı. Stancu, bu süreçte ve ağlarını 2'şer kez havalandırırken, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk , ve a birer gol attı.

'de ilk olarak 'da forma giyen Rumen futbolcu, bu sezon ayrıca , Aytemiz Alanyaspor ve maçlarında gol sevinci yaşadı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Stancu, son olarak 'nin dün sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Stancu, başkent ekibinin teknik direktör 'nun gelişinin ardından çıkışa geçmesinde attığı gollerle önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli golcü, takımının ilk yarının son haftasında deplasmanda ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 23.12.2019
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