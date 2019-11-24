Hamza Hamzaoğlu: Yükselişimiz sürecektir
10. haftada Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen G.Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konya'dan 1 puanla dönüp, Kayseri'yi evinde yenmişti. Bugün oynayacakları Kasımpaşa'nın kalitesini bildiğini aktaran Hamzaoğlu, "Güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Rakibi iyi tanıyorum. Bu hafta da yükselişimiz sürecektir" diye konuştu.
10. haftada Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen G.Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konya'dan 1 puanla dönüp, Kayseri'yi evinde yenmişti. Bugün oynayacakları Kasımpaşa'nın kalitesini bildiğini aktaran Hamzaoğlu, "Güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Rakibi iyi tanıyorum. Bu hafta da yükselişimiz sürecektir" diye konuştu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Hamza Hamzaoğlu: Yükselişimiz sürecektir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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