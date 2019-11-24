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24 Kasım 2019, Pazar
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Hamza Hamzaoğlu: Yükselişimiz sürecektir

Hamza Hamzaoğlu: Yükselişimiz sürecektir

10. haftada Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen G.Birliği Hamza Hamzaoğlu, 'dan 1 puanla dönüp, 'yi evinde yenmişti. Bugün oynayacakları 'nın kalitesini bildiğini aktaran Hamzaoğlu, "Güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Rakibi iyi tanıyorum. Bu hafta da yükselişimiz sürecektir" diye konuştu.

10. haftada Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen G.Birliği Hamza Hamzaoğlu, 'dan 1 puanla dönüp, 'yi evinde yenmişti. Bugün oynayacakları 'nın kalitesini bildiğini aktaran Hamzaoğlu, "Güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Rakibi iyi tanıyorum. Bu hafta da yükselişimiz sürecektir" diye konuştu.

  1. 24.11.2019
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