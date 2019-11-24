Hamza Hamzaoğlu: Yükselişimiz sürecektir

10. haftada Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen G.Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konya'dan 1 puanla dönüp, Kayseri'yi evinde yenmişti. Bugün oynayacakları Kasımpaşa'nın kalitesini bildiğini aktaran Hamzaoğlu, "Güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Rakibi iyi tanıyorum. Bu hafta da yükselişimiz sürecektir" diye konuştu.