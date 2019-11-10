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10 Kasım 2019, Pazar
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Gençler'den siftah

Gençler'den siftah

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan G.Birliği, geçen hafta ile el sıkışmıştı. , ’yi 2-1 yenerek bu sezon evinde ilk 3 kez puan aldı. Galibiyeti Sio ve Stancu getirdi. tarihe geçti.

İlk maçında Konya'dan (1-1) 1 puanı uzatmalarda koparan ekibi, konuk ettiği 'yi 2-1'le geçti. 14'te Sio'nun ceza sahası dışından şutu Abdennour'a çarpıp ağlara gitti. 68'de oyuna giren 15 yaşındaki Demir, 71'de ağları sarsarak 'de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 81'de maç boyunca net fırsatları kaçıran Stancu, Sio'nun indirdiği topu gol yapıp 3 puanı getirdi. G.Birliği bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı.

TARİHE GEÇTI!
'da oyuna 68'de giren Emre Demir, 71'de fileleri sarsmayı başardı. 15 yıl 298 gün yaşında olan Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç isim olarak tarihe geçti. Emre, "Hocamız şans verdikçe oynayacağım. Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
, 'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşmaya Atatürk imzalı formayla çıktı.

  1. 10.11.2019
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