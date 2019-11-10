Gençler'den siftah

İlk maçında Konya'dan (1-1) 1 puanı uzatmalarda koparan Ankara ekibi, konuk ettiği Kayseri'yi 2-1'le geçti. 14'te Sio'nun ceza sahası dışından şutu Abdennour'a çarpıp ağlara gitti. 68'de oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir, 71'de ağları sarsarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 81'de maç boyunca net fırsatları kaçıran Stancu, Sio'nun indirdiği topu gol yapıp 3 puanı getirdi. G.Birliği bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı.



TARİHE GEÇTI!

Kayserispor'da oyuna 68'de giren Emre Demir, 71'de fileleri sarsmayı başardı. 15 yıl 298 gün yaşında olan Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç isim olarak tarihe geçti. Emre, "Hocamız şans verdikçe oynayacağım. Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

Gençlerbirliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşmaya Atatürk imzalı formayla çıktı.