Gençler'den siftah
Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan G.Birliği, geçen hafta Hamza Hamzaoğlu ile el sıkışmıştı. Gençlerbirliği, Kayseri’yi 2-1 yenerek bu sezon evinde ilk 3 kez puan aldı. Galibiyeti Sio ve Stancu getirdi. Emre tarihe geçti.
İlk maçında Konya'dan (1-1) 1 puanı uzatmalarda koparan Ankara ekibi, konuk ettiği Kayseri'yi 2-1'le geçti. 14'te Sio'nun ceza sahası dışından şutu Abdennour'a çarpıp ağlara gitti. 68'de oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir, 71'de ağları sarsarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 81'de maç boyunca net fırsatları kaçıran Stancu, Sio'nun indirdiği topu gol yapıp 3 puanı getirdi. G.Birliği bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı.
TARİHE GEÇTI!
Kayserispor'da oyuna 68'de giren Emre Demir, 71'de fileleri sarsmayı başardı. 15 yıl 298 gün yaşında olan Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç isim olarak tarihe geçti. Emre, "Hocamız şans verdikçe oynayacağım. Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
Gençlerbirliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşmaya Atatürk imzalı formayla çıktı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Gençler'den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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