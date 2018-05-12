Gençler 'Ya tamam ya devam' – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Gençler 'Ya tamam ya devam'

    Gençler 'Ya tamam ya devam'
    SÜPER Lig'de 1989-90'dan beri kesintisiz yer alan , bugün deplasmanında kazanamazsa 1. Lig'in yolunu tutacak. 30 puanla 17. sıradaki Başkent ekibi, kazansa bile üstündeki rakipleri 33 puanla Osmanlı, 35 puanla ve 36 puanla Akhisar'ın puan kaybını bekleyecek. Bugün 'yi konuk edecek Konya ve 'de ter dökecek Akhisar'ın puan alması durumunda G.Birliği lige veda eden takım olacak.
    1. 12.5.2018
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