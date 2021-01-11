Marius Sumudica'dan ayrılık sonrası flaş sözler! "İhanete uğradım"

Gaziantep FK'nın karşılıklı olarak yollarını ayırdığı teknik direktör Sumudica, Rumen basınında Digisport'a konuştu.

Gaziantep kulübüne bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen ve en iyi dileklerini sunan Sumudica şu ifadeleri kullandı:

"ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR DENEYİM"

Gaziantep FK ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. El sıkıştık. Onlara başarılar diliyorum. Futbolcular, onlara ne kadar değer verdiğimi biliyor ve hepsine saygı duyuyorum. En iyi dileklerimi sunuyorum. Gaziantep'te çalışmak benim asla unutmayacağım bir deneyimdi.

"BAŞKA BİR LİGE GİTMEK İÇİN BÖYLE DAVRANMADIM"

"Başka bir lige gitmek için asla böyle davranmadım. Türkiye'den ne zaman ayrıldığımı bile bilmiyorum hala. Teşekkürler ve hoşçakal Gaziantep"

"YAPTIĞIM ŞAKAYDI, RAHATSIZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

"Eşimden para isteyeceğim demem yanlış anlaşılmış bir şakaydı. Ancak bundan rahatsız olduklarını söylediler. Kimseden merhamet istemiyorum. Ben çelişkili biriyim ama kendimi böyle motive ediyorum. Bu şakanın böyle anlaşılacağını fark etmemiştim.

"GAZİANTEP'E ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Gaziantep'e çok şey borçluyum. Bana iyi koşullar sundu. Bir şaka yüzünden ayrık benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Geride bir şey bırakıyorum ve benimle yaptıklarından daha fazlasını başarmalarını diliyorum. Bu açıklamam nedeniyle devam edemeyeceklerini söylediler.

"İHANETE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

İhanete uğramış gibi hissettim. Benimle konuşuldu. Maaşımda küçük bir artış yapılacağı söylendi. Aynı fikirde olmadığımı söyledim. Sözleşmeyi iki saat içinde yapmak istediklerini söylediler ama mümkün olmayacağını söyledim. Kulüpteki bazı kişiler daha fazla para kazandığımı söyledi -ki, bu gerçek değildi. İhanete uğramış gibi hissettim.