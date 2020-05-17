Marius Sumudica: Süper Lig tekrar ertelenirse 10. kattan atlarım!
Romanya'dan Türkiye'ye döndükten sonra corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ilginç açıklamalarda bulundu. Karantina sürecinin bitmesine 3 gün kaldığını belirten Rumen teknik adam, "Eğer karantina sürecim bittiğinde federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" dedi.
Ülkesi Romanya'dan geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve karantina altına alınan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya karantina sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, 11 gündür karantinada olduğunu ve ligin yeniden ertelenmesini istemediğini söyledi.
"ERTELENİRSE 10. KATTAN ATLAYACAĞIM"
49 yaşındaki teknik adam "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum" diyerek, esprili bir dille ligin başlaması gerektiğini belirtti.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 18:40
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