Gaziantep FK Beşiktaş maçından umutlu - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep FK Beşiktaş maçından umutlu

FK maçından umutlu

Gaziantep FK Beşiktaş maçından umutlu

FK'nin başkanı , 'in 21. haftasında ile yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

, yazılı açıklamasında, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımın gösterdiği performansın maçı öncesinde kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın özellikle teknik adam değişikliğinden sonra farklı bir havaya girdiğinin farkında olduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Mücadele ettiğimiz takdirde bu ligde yenemeyeceğimiz takımın olmadığını herkese gösterdik. Beşiktaş'ın gücünün farkındayız ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Öncelikle bu karşılaşmanın fair-play çerçevesinde geçmesini diliyorum. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz bu maçta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır. Kendimize yakışan bir futbol sergileyeceğimize inanıyorum. İnşallah Beşiktaş karşısında iyi gidişatımızı sürdüreceğiz ve taraftarlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."

  1. 05.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK Beşiktaş maçından umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN