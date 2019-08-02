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02 Ağustos 2019, Cuma
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Gazişehir'den çifte takviye

Gazişehir'den çifte takviye

Antep ekibi Rus kaleci Lodygin ve Altay’ın genç stoperi ’i renklerine bağladı.

Transferin en hareketli kulüplerinden, 'in yeni takımı Gazişehir , aradığı kaleciyi Rusya'da buldu. Kırmızı-siyahlılar, Zenit'le yollarını ayıran bonservisi elindeki Yuri Lodygin'de karar kıldı. 28 yaşındaki file bekçisini Türkiye'ye getiren Gazişehir, sağlık kontrolleri sonrasında 1.87 boyundaki dev eldivenle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Gazişehir ayrıca Altay'ın 22 yaşındaki stoperi 'i de renklerine kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
  1. 2.8.2019
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