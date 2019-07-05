Yalçın Kılınç "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te takım kaptanı Yalçın Kılınç sezonun ilk çalışması öncesi açıklamalarda bulunarak, "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" dedi.
Süper Lig'e yükselmelerinin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Kılınç, "Süper Lig'e yükselmek inanılmaz bir duyguydu. Bu şehir zaten bunu hak ediyordu. Biz de bunu başardık ve bu başarının verdiği hazla tatile çıktık. Çok güzel ve özel bir duyguydu. Şimdi de Süper Lig'in heyecanını yaşamaya başladık. Gazişehir'in yeri, hak ettiği konum burasıydı zaten. Umarım burada da kalıcı oluruz" ifadelerini kullandı.
"SÜPER LİG'DE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Gazişehir'in ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceğini ve bu nedenle başarılı olmak istediklerini de söyleyen Kılınç, "Geçen seneden iyi bir takımımız vardı. Kadromuz da büyük ölçüde korundu. Takıma yeni transferler de gelecektir. Yapılacak olan takviyelerle bence bu ligde kalıcı ve başarılı oluruz diye düşünüyorum. Geçen seneden kalma oyuncuların fazla olması da uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Yeni oyuncularla birlikte iyi bir kamp süreci geçirmemiz durumunda başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 05.07.2019
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Yalçın Kılınç "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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