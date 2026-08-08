Serdar imzayı attı

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına önemli bir takviye yaptı.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Güneydoğu Anadolu ekibi, geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek "Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızla armamızın başarısı için mücadele edecektir. Yeni transferimiz Serdar Dursun, bugün şehrimize gelerek takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Serdar Dursun'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında başarılı ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.