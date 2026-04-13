Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'da Burak Yılmaz görevinden istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 22:44
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden ev sahibi Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından konuk takımın hocası Burak Yılmaz'dan kariyeri hakkında flaş karar geldi. Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN İSTİFA SÖZLERİ:

"Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım."

