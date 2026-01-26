Gaziantep FK'dan Kadir Sağlam tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Gaziantep FK, resmi kanalları üzerinden yayınladığı video ile mücadelenin orta hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda; 8 Aralık 2025 günü oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK mücadelesinde yaşanan bir pozisyon ve Kadir Sağlam'ın o pozisyona ilişkin verdiği karar, TÜMOSAN Konyaspor maçında verdiği karar ile karşılaştırıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM