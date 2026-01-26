CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK'dan Kadir Sağlam tepkisi!

Gaziantep FK'dan Kadir Sağlam tepkisi!

Gaziantep FK, resmi kanalları üzerinden yaptığı paylaşımla TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ı eleştirdi. İşte o paylaşım...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 17:22
Gaziantep FK'dan Kadir Sağlam tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Gaziantep FK, resmi kanalları üzerinden yayınladığı video ile mücadelenin orta hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda; 8 Aralık 2025 günü oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK mücadelesinde yaşanan bir pozisyon ve Kadir Sağlam'ın o pozisyona ilişkin verdiği karar, TÜMOSAN Konyaspor maçında verdiği karar ile karşılaştırıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

