Tanıdık stoper

Gaziantep FK, savunma hattındaki eksikleri gidermek adına düğmeye bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden kırmızı-siyahlı yönetim, Eyüpspor'da forma giyen Nihad Mujakic için resmi temaslara başladı. Savunma kurgusunu güçlendirmeyi hedefleyen teknik direktör Burak Yılmaz'ın, ligi tanıyan ve fiziksel kalitesi yüksek bir isim istemesi üzerine Mujakic ismi ön plana çıktı. Sol ayaklı bir stoper olması nedeniyle oyun kurma becerisinden de faydalanılmak istenen 27 yaşındaki, 1.90 boyundaki dev savunmacı için girişimlere başlandı. Boşnak defans için kulüpler düzeyinde pazarlıklar sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mujakic, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 asist katkısı sağladı. Daha önce Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü forması da giyen deneyimli stoper, 10 kez milli oldu ve 1 gol kaydetti.