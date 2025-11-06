Gaziantep’te 27 TL akımı

Gaziantep FK, tribünlerin dolması için şartlarını zorlamaya devam ediyor. Şehrin 27 plakasına göre bilet fiyatı belirleyen Gaziantep, Ç.Rize maçının biletlerini de 27 TL’den sunduğunu açıkladı. Antalya maçıyla başlayan bu serüven F.Bahçe maçında da bir önceki maçta 27 TL’ye bilet alanlara yüzde 50 indirim yaparak indirimli fiyattan sunmuştu.
