Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Antep uçuşta

Antep uçuşta

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, son sıradaki Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski'den geldi. Maçın 90+8. dakikasında Fatih Karagümrük'ten David Fofana penaltı atışını gole çeviremedi.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Antep uçuşta

YENİLMEZ ARMADA

Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı siyahlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgisiz yoluna devam ederek Avrupa kupalarına katılma potasına girdi. Marcel Licka'lı Karagümrük ise 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligin dibinde. Milli ara sonrası Antep, Antalya'yı ağırlayacak; Karagümrük ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

G.Saray'da İlkay'dan örnek davranış!
F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı!
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik
Icardi hakkında gündem yaratacak iddia!

