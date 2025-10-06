Antep uçuşta

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, son sıradaki Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski'den geldi. Maçın 90+8. dakikasında Fatih Karagümrük'ten David Fofana penaltı atışını gole çeviremedi.

YENİLMEZ ARMADA

Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı siyahlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgisiz yoluna devam ederek Avrupa kupalarına katılma potasına girdi. Marcel Licka'lı Karagümrük ise 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligin dibinde. Milli ara sonrası Antep, Antalya'yı ağırlayacak; Karagümrük ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.