Antep uçuşta

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, son sıradaki Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski'den geldi. Maçın 90+8. dakikasında Fatih Karagümrük'ten David Fofana penaltı atışını gole çeviremedi.
YENİLMEZ ARMADA
Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı siyahlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgisiz yoluna devam ederek Avrupa kupalarına katılma potasına girdi. Marcel Licka'lı Karagümrük ise 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligin dibinde. Milli ara sonrası Antep, Antalya'yı ağırlayacak; Karagümrük ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.