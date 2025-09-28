Gaziantep geri döndü

Süper Lig'de G.Antep FK-Samsunspor maçı müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. 4'te Van Drongelen, kornerden gelen topu röveşatayla ağlara gönderdi. 19'da bu sefer Zeki'nin direkten dönen kornerini Cherif, altı pasta topuğuyla filelerle buluşturdu. 21'de Rodrigues'in füzesi Okan'ın da müdahalesiyle direkten kornere gitti. 45'te Lungoyi, farkı bire indirdi. 45+2'de tartışmalı pozisyonda Cherif, 2. sarıdan kırmızı gördü.

OKAN İPTEN ALDI

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında bastıran G.Antep, 72'de gole çok yaklaştı. Rodrigues'in vuruşunda kaleci Okan'dan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu Okan, müthiş bir refleksle kurtardı. Kırmızı-siyahlılar, 75'te Abena'nın kafası ile eşitliği sağladı. Kalan sürede kalesini korumayı başaran Samsunspor, son 45 dakika 10 kişi oynadığı G.Antep karşısından beraberlikle ayrılmayı başardı.

KIRMIZI KARTA BÜYÜK TEPKİ

Samsun'da 45+2'de Cherif'e çıkan kırmızıya büyük tepki gösterildi. G.Antepli futbocuyla topa birlikte vuran Cherif'e hakem Batuhan Kolak, faul yaptığı gerekçesiyle 2. sarıdan kırmızı gösterdi. Samsunspor cephesi bu karara büyük tepki gösterdi.

'HAKKIMIZ GASP EDİLDİ'

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, hakem yönetimine isyan etti. Yavru, "Yaklaşık 15 yıllık üst düzey futbol kariyerimde yaşadığım en kara gece. Hakkımız bu akşam gasp edildi" dedi.

'GALİBİYETİ KAÇIRDIK'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galibiyeti hak eden taraf olduklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Yılmaz, "Emeğimizin karşılığı galibiyet olmadığı için üzgünüz" dİye konuştu.

2 PUANIMIZ ÇALINDI!

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, hakemlere büyük bir tepki gösterdi. Reis, "Geldiğimden beri oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi. Zeki'nin pozisyonunda bence faul vardı ama verilmedi ve gol yedik. Golden sonra kırmızı kart gördük ve o pozisyonda bizim oyuncumuza faul vardı ve hakem ikinci sarıdan oyuncumuzu oyundan attı. Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı" diye isyan etti.