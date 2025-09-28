CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep geri döndü

Gaziantep geri döndü

Drongelen’in röveşata, Cherif’in topuk golüyle geri düşen Gaziantep, 45+2’de 10 kişi kalan Samsun önünde Lungoyi ve Abena ile döndü

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep geri döndü

Süper Lig'de G.Antep FK-Samsunspor maçı müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. 4'te Van Drongelen, kornerden gelen topu röveşatayla ağlara gönderdi. 19'da bu sefer Zeki'nin direkten dönen kornerini Cherif, altı pasta topuğuyla filelerle buluşturdu. 21'de Rodrigues'in füzesi Okan'ın da müdahalesiyle direkten kornere gitti. 45'te Lungoyi, farkı bire indirdi. 45+2'de tartışmalı pozisyonda Cherif, 2. sarıdan kırmızı gördü.

OKAN İPTEN ALDI

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında bastıran G.Antep, 72'de gole çok yaklaştı. Rodrigues'in vuruşunda kaleci Okan'dan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu Okan, müthiş bir refleksle kurtardı. Kırmızı-siyahlılar, 75'te Abena'nın kafası ile eşitliği sağladı. Kalan sürede kalesini korumayı başaran Samsunspor, son 45 dakika 10 kişi oynadığı G.Antep karşısından beraberlikle ayrılmayı başardı.

KIRMIZI KARTA BÜYÜK TEPKİ

Samsun'da 45+2'de Cherif'e çıkan kırmızıya büyük tepki gösterildi. G.Antepli futbocuyla topa birlikte vuran Cherif'e hakem Batuhan Kolak, faul yaptığı gerekçesiyle 2. sarıdan kırmızı gösterdi. Samsunspor cephesi bu karara büyük tepki gösterdi.

'HAKKIMIZ GASP EDİLDİ'

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, hakem yönetimine isyan etti. Yavru, "Yaklaşık 15 yıllık üst düzey futbol kariyerimde yaşadığım en kara gece. Hakkımız bu akşam gasp edildi" dedi.

'GALİBİYETİ KAÇIRDIK'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galibiyeti hak eden taraf olduklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Yılmaz, "Emeğimizin karşılığı galibiyet olmadığı için üzgünüz" dİye konuştu.

2 PUANIMIZ ÇALINDI!

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, hakemlere büyük bir tepki gösterdi. Reis, "Geldiğimden beri oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi. Zeki'nin pozisyonunda bence faul vardı ama verilmedi ve gol yedik. Golden sonra kırmızı kart gördük ve o pozisyonda bizim oyuncumuza faul vardı ve hakem ikinci sarıdan oyuncumuzu oyundan attı. Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı" diye isyan etti.

Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
L'pool maçı öncesi G.Saray'da kırmızı alarm!
DİĞER
Süper Lig'in son 20 yılına damga vuran isimler belli oldu! İşte gol kralları...
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Daha Eski
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 01:20
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 01:20