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Haberler Gaziantep FK İlk 5 neden olmasın

İlk 5 neden olmasın

G.Antep FK kaptan Ertuğrul Ersoy: “Beşiktaş galibiyetinin anlamlı olması için Kayseri’yi yenmeliyiz. Konya ve Göztepe’yi de geçersek ilk 5 neden olmasın

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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İlk 5 neden olmasın

Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza atan G.Antep FK, hedef büyüttü. Kaptan Ertuğrul Ersoy, "Beşiktaş maçında iyi oynayan taraf bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Ancak bu galibiyetin daha anlamlı olması için bu hafta Kayseri'yi yenmeliyiz. Sonrasında Konya deplasmanı var ve Göztepe maçımız. Bunları kazanırsak, ilk 5'te neden olmayalım. Bunu hedefliyoruz. O yüzden her maç bizim için final niteliğinde" dedi. Teknik direktör Selçuk İnan'ın büyük potansiyele sahip olduğunun da altını çizen 27 yaşındaki stoper, "Kendisini gelecek yıllarda Avrupa'nın büyük liglerinde görüyorum. Taktiksel olarak fark yaratıyor. Hoca bu işi yapmayı sevmiyor, kendisini adamış. Son 5 maçımızın 4'ünü kazanarak bunu başardık. Mükemmel tespitleri var. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki hiçbir takım Selçuk İnan'a kayıtsız kalmayacak" dedi.

YÖNETİMDEN 12.5 MİLYON TL PRİM

Gaziantep FK yönetimi, deplasmandaki Beşiktaş galibiyeti sonrasında takımı ihya etmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı yönetim, güçlü rakiplerini Dolmabahçe'de hem de 10 kişi kaldığı maçta deviren futbolcularına 12.5 milyon TL prim ödemesi yapmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

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