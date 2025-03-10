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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Çok önemli bir galibiyet aldık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Çok önemli bir galibiyet aldık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan 2-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 01:38
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Çok önemli bir galibiyet aldık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a karşı deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Beşiktaş'ın son haftalarda formu yüksekti. Özellikle 3. bölgede çok etkiliydiler. Bunun üzerine çok çalıştık. Her zaman oynadığımız oyunda ve oyuncularla bugün 1 orta saha daha fazla oynamak istedik. Oyuncularımızı dediklerimizi harfiyen uygulamaya çalıştı. Çok fazla top kaybı yapmadık. Beşiktaş zor anlar yaşattık. Belki final paslarını iyi yapsak skoru daha erken alırdık. Böyle bir atmosferde Beşiktaş'a karşı oymamak ve üst düzey performans göstermek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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