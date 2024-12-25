Gaziantep FK Emmanuel Boateng ile anlaştı

Gaziantep Futbol Kulübü, Gana Milli Takımı forvetlerinden Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Emmanuel Boateng, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Gaziantep FK, "Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri ile transferi duyurdu.

Emmanuel Boateng'in, takımımla antrenmanlara başlayacağı ve transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacağı aktarıldı. Kulüp, resmi internet sitesinden oyuncunun kariyerini özetleyen bir açıklama paylaştı.

EMMANUEL BOATENG KİMDİR?

23 Mayıs 1996 yılında Gana'nın Accra kentinde dünyaya gelen başarılı golcü, futbola ülkesi takımlarından Charity Stars takımında başladı. Boateng, 2014 yılında Rio Ave'ye transfer oldu. 2015 yılında ise Moreirense takımına transfer oldu. Boateng 2017 yılında 2.90 mil. € karşılığında Levante'ye transfer olurken, 2019 yılında ise 11.00 mil. € karşılığında DL Yifang takımının formasını terletti. 2022 yılında ise tekrardan kariyerinin başındaki Rio Ave'ye transfer olan Boateng son olarak Al-Orobah formasını giydi. Güçlü fiziğinin yanı sıra dripling, top hakimiyeti ve bitiriciliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Boateng, kariyerinde 260 maça çıkarken 54 kez de gol sevinci yaşadı ve 24 kez asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı golcü Gana Milli Takım formasını da 11 kez terletirken, 2 kez de gol sevinci yaşadı.