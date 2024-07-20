Kozlowski bombası

Gaziantep FK, transferde bombayı patlattı. Kırmızı- siyahlılar, Polonya'nın 20 yaşındaki genç yıldız adayı Kacper Kozlowski'yle 3 yıllık imza attı. Pogon Szczecin altyapısından yetişen genç maestro, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin Brighton takımına 4 yıllık imza attı. O sezonu Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'da kiralık geçiren Kozlowski, son iki yılda ise Hollanda'nın Vitesse takımına kiralandı.

EURO 2020'DE EN GENÇ İSİMDİ

2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de Polonya Milli Takımı'nın formasını giyen Kozlowski, 17 yaş 246 gün ile Avrupa Şampiyonları tarihinde süre alan en genç oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı. Polonya'da 6 kez milli olan yıldız adaylarından Kozlowski, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Hollanda temsilcisi Vitesse'de 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asist katkısı sağladı. Brighton'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kozlowski, İngiliz ekibinde oynama şansı bulamadı.