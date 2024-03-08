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İnan G.Antep’te

Gaziantep FK, Marius Sumudica’nın yerine son olarak K.Paşa’yı çalıştıran 39 yaşındaki Selçuk İnan’la anlaştı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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İnan G.Antep’te

Antalyaspor yenilgisi sonrasında Sumudica'yla yollarını ayıran düşme hattındaki Gaziantep FK, Selçuk İnan'la anlaştı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine başlayan İnan, ilk teknik direktörlük tecrübesini de 22 Kasım 2022'de Kasımpaşa'da yaşadı. 13 maç görevde kalan genç hoca, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren görev almıyordu.

YERİMİZ ÜST SIRALAR

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, umut dağıttı. Yılmaz, "Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız" dedi.

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