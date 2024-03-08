İnan G.Antep’te

Antalyaspor yenilgisi sonrasında Sumudica'yla yollarını ayıran düşme hattındaki Gaziantep FK, Selçuk İnan'la anlaştı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine başlayan İnan, ilk teknik direktörlük tecrübesini de 22 Kasım 2022'de Kasımpaşa'da yaşadı. 13 maç görevde kalan genç hoca, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren görev almıyordu.

YERİMİZ ÜST SIRALAR

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, umut dağıttı. Yılmaz, "Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız" dedi.