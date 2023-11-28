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Gaziantep FK Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:24
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Gaziantep FK Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmana tedavileri devam eden Ertuğrul Ersoy ve Ulaş Zengin dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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