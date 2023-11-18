Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:02
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Gaziantep FK MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımında bulunan Max Gradel, Denis Dragus, Florin Nita, Luka Stankovski ve Janio Bikel katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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