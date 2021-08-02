Gaziantep'ten çifte bomba

Gaziantep FK, hücum hattına iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıların, Fas asıllı 10 numara Hamza Sakhi'yle el sıkıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü AJ Auxerre ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Gaziantep ayrıca AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zakaria Aboukhlal ile de masaya oturdu.
Gaziantep FK, hücum hattına iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıların, Fas asıllı 10 numara Hamza Sakhi'yle el sıkıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü AJ Auxerre ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Gaziantep ayrıca AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zakaria Aboukhlal ile de masaya oturdu. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Faslı oyuncu, 2019'dan PSV'den 2 milyon euro'ya transfer edilmişti.